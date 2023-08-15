Arayışın şiirleri

Arif Ay









Dergilerde şiirlerini takip ettiğim genç şairlerden biri de Mücahit Ocakden’dir. Balıkesir Dursunbey (Suçıktı Şiir Günleri’yle ünlü kasabamız) doğumlu şair, şiirlerini Edebiyat Ortamı, Yedi İklim, Mahalle Mektebi, Edep, Sade İmge gibi dergilerde yayınlamış. “Yatağı Küften Bir Çocuk” (Çıra Edebiyat, 2023) şairin ilk kitabı.

İlk kitaplar söz konusu olduğunda hem heyecanlanırım hem de kaygılanırım.

Heyecanlanırım çünkü yeni bir şiirle, yeni bir sesle karılaşıyorum. Bu karşılaşma, şairin şiir dünyamıza neler kazandırdığı merakını da beraberinde getirir. Şimdiye kadar yazılmış şiirler üzerine yeni neler eklediğine bakarım. İlk kitap hiç kuşkusuz, şairin şiir geleceğine dair izler taşır. Onun gelecekte dokuyacağı şiir kumaşının iplikleri, renkleri, desenleri bu ilk kitapta mündemicdir. Dolaysıyla şairler ilk kitaplarını yayımlamadan önce ince eleyip sık dokumaları gerekir diye düşünüyorum. Şairi okurla buluşturacak olan ilk kitap, okurla şair arasında ünsiyet oluşturacak estetik bir bütünlüğe ve yeniliğe sahip olmalı. Şairin bundan sonra ne yapacağına dair okurda bir ilgi uyandırmalıdır.

Kaygılanırım çünkü bu ilk kitaptaki şiirlerin günümüzde yazılan şiirlerden bir farkı var mı? Bu kitapla şair, günümüz şiirine yeni bir ses, yeni bir söyleyiş, yeni bir biçem katıyor mu? Bu ve buna benzer sorulara olum yanıtlar alıp almayacağım kaygısını taşırım hep. Bu karmaşık duygularla okumaya başlarım ilk kitapları.

Mücahit Ocakden’in “Yatağı Küften Bir Çocuk” kitabını da bu duygularla okudum. Kitabın adı isabetli seçilmiş, geniş çağrışımlar içeren bir ad. Küf, bilindiği gibi bir bozulmanın, bir çürümenin habercisidir. Yatağı da bir şeyin varlık gösterdiği bir yer, bir alan, bir coğrafya olarak düşünebiliriz. Irmağın yatağı gibi… Böyle bakıldığında ülkemizde çocukların küflü bir yatağa mahkum edildiğini söyleyebiliriz. Sözgelimi eğitim sistemi ne yazık ki küflü yataklardan biridir; insanı bozan, çürüten yapısıyla… Eğitim sistemine teslim ettiğimiz her çocuğu böyle bir akıbet bekler. Sadece eğitim sistemi mi? Düzenin tüm öteki kurumları da işleyiş itibarıyla aynı işleve sahiptir. Kimi zaman ucundan kıyısından düzeltme çabaları bu yüzden sonuç vermiyor.

ZENGİN BİR ŞİİR

Mücahit Ocakden’in şiiri, çocuk motifi bakımından hayli zengin bir şiirdir. Bu zenginlik içinde şair, hem kendi çocukluğundan hem de başka çocukların hayatlarından izler, izlenimler ve algılar taşır şiirine. Çocukluktan beslenen şiirlerin hem duygu hem de imge bakımından hayal dünyamızı daha çok harekete geçirme özelliği vardır. Çocuklarda hayatın bin bir rengini görebiliriz: “Bisiklete binmeyi pişiren çocuklar”, “Yerini yadırgayan çocuklar”, “Cebine yaramazlıklarını dolduran çocuklar”, “doğranır içimde bir yaz çocukluğu”, “Sokağı terk eden çocukluğa”, “Uyumaz saatler boyunca yatağı küften bir çocuk”, “Cami avlusuna sığmayan çocukların gülüşleri”, “Yitirdiği isimsiz çocukları”, “Büyüdüğünü anlayamadığım çocuk yüzleri”…

İyilikten çok, kötülüğün egemen olduğu yaşadığımız çağda kötülüğe en çok maruz kalanlar ve hayatları boyunca bedel ödeyenler ne yazık ki çocuklar oluyor. Şair: “İçine fışkırır gözyaşları şehrin/Onca acı savrulur göğün derinliğine/Hangi şiir kurtarır /Yitirdiği isimsiz çocukları/Hangi şiir umut açar yüreğine” dese de yine de umudun çocuklarda olduğunu muştular: “Ne yandan okşamalı yanaklarını Halep’in/Neresinden tutmalı ellerinin/Ceset kokuları gibi çöker /Sıcaklığı yıldızlı gecede/Şehrin yükselen yalnızlığından/Dökülür üstüme gecenin rengi/Umut, cami avlusuna sığmayan çocuk gülüşlerinde”.

HER ŞİİRİN SESİ FARKLI

Dünyanın bir savaş alanına dönüşmesinden hareketle: “Saysam zeytin ağaçlarının dallarını/Ne kadar barış, ne kadar katliam” diyen şair, yine de güzel bir hayatın varlığına inanır: “Sustuklarım anlatabilir mi bu yazgıyı bilmem/yazımı okuyabilen âşıklara kandım/Büyüdüğünü anlayamadığım çocuk yüzleri/Ve sırtıma giren bu sancının varlığı birden/Islandıkça güzel bir hayata inandım.”

Mücahit Ocakden bir arayış içinde. Kitapta yer alan şiirlerin her biri farklı bir sesi, farklı bir söyleyişi yansıtıyor. Dolaysıyla şair, kendi şiir sesini bulmanın çabasında. Mevcut şiirler, şairin bu çabasını boşa çıkartmayacak bir öz taşıyor. Ocakden’in bunu başaracağına inanıyorum. Yazıyı rahmetli şair Alaeddin Özdenören’e ithaf ettiği “Ölümsüzlük Eki” başlıklı şiirinden bir bölümle noktalıyorum.

“Bu şehre geldiğin gün/Dalgınlığından sızacağı evleri/Şaşırıyor/Hasretle beklediğin bu yağmur/Yalnızlık sürgününün memleketinde/Kerem’in çantasının bir kulpundan tutup/Çınaraltı’nın gölgesinde cıvıldaşan kuşlar/Duana âmin diyen meleklerle/Uzanıyor semaya”.







