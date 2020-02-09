Çiçek sevgiyle açtı

Sevgililere Günü’ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Eşlerin ayrı bir önemle bekledikleri 14 Şubat’ın favori hediyesi olan gül, farklı renkleriyle başka anlamları olduğu konuşulsa da o gün tek anlamda buluşuyorlar: Sevgi. Eşler arasındaki mutluluğun artmasına katkı sağlayan bu günde Türkiye’nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir’deki üreticiler Sevgililer Günü’ne odaklandı. Yılda yaklaşık 1 milyar kesme çiçeğin yetiştirildiği Türkiye’de en fazla üretim Antalya, İzmir ve Yalova’da gerçekleşiyor. Yaklaşık 344 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir’de yetişen kaliteli çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.

Çiçekçinin bayramı olarak nitelendirilen Sevgililer Günü’ne yönelik ise üreticiler güller için ekstra zaman ve emek harcıyor. Yaklaşık 2 ay önceden budanan güller bu özel güne yetiştiriliyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde girdikleri seralarda gülleri tek tek kontrol ediyor. Hasat edilen güller mezatlarda satışa sunuluyor. İzmir’in verimli topraklarında yetişen güller, mezatlardaki alıcılar aracılığıyla Türkiye’nin birçok iline doğru yola çıkıyor.

KIRMIZI GÜLLERİ KESMEDEN SATTI

Üreticiler kışlık olarak üretilen güllerin hasat zamanını Sevgililer Günü’ne denk gelecek şekilde planlanıyor. Yıl içerisinde üretilen güllerin yüzde 50’si şubat ayında hasat ediliyor. Kışlık güllerin tamamına yakını da Sevgililer Günü’ne yakın piyasaya sürülüyor. Gül üreticisi Hasan Serdaş yaklaşık 25 yıldır çiçekçilikle uğraşıyor. Bu sezonun verim ve kalite açısından çok güzel geçtiğini belirten Serdaş, “Bu sene talep çok güzel. Allah bereket versin. Seradaki ürünleri kesmeden sattık” ifadelerini kullanıyor. Gül yetiştirmenin zorluklarına dikkati çeken Serdaş, kışın don, yazın da sıcaklardan dolayı bazı sorunlar yaşadıklarını ancak mesleğini severek yaptığını dile getiriyor.

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50 ÜLKEYE 60 MİLYON DAL ÇİÇEK GÖNDERDİK

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan Türkiye’den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Sevgililer Günü sevkiyatlarının yaklaşık 20 gün önce başladığını, şu anda son aşamaya geldiğini söyledi.Geçen yıl soğuk hava nedeniyle üretimin az olduğunu, bu yıl ise sıcak havanın etkisiyle üretim miktarının arttığını belirten Yılmaz, bu yıl geçen yıldan 6 milyon dal fazla çiçek ihracatı yaptıklarını bildirdi.

Sevgililer Günü için 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, “Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna’ya yoğun sevkiyatlarımız oldu. Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Tır ile gönderim bitti, bugünden sonra çiçek isteyen müşterilerimize uçakla sevkiyat yapıyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE KARANFİLDE İDDİALI