Hayat Demir Çağından kalma Kartal Kalesi 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi
KÜLTÜR SANAT

Erzurum'da 2 bin 700 yıllık kalede tescil çalışması!

Demir Çağı'ndan kalma “Kartal Kalesi” 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

Demir Çağı'ndan kalma “Kartal Kalesi” 3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi. Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık tarihi kalenin tescil edilerek korunması için çalışma başlatıldı. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Kaleyle ilgili gerekli değerlerdirmeleri yaptıktan sonra korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, sur genişliğinin 3 metre olduğunu kaydetti.
Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, sur genişliğinin 3 metre olduğunu kaydetti.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde deniz seviyesinden 2 bin 342 metre yükseklikte bulunan tarihi kale için Erzurum Müze Müdürlüğü harekete geçti.

Beşik kemerden yapılan kalenin giriş kapısının definecilerin saldırısı sonucu tahrip edildiği ortaya çıktı.

Ayakta kalmayı başaran yapı

Erzurum'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Güngörmez Mahallesi'nin yanındaki dağda kayalıklar üzerine inşa edilen tarihi yapıyı inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Demir Çağ döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran önemli yapılardan biri olduğunu belirtti.

Köylüler tarafından bulunmuştu: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti
HAYAT
Köylüler tarafından bulunmuştu: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Yapı tekniği olarak düzgün olmayan poligonal taşlar üzerine ana kaya üzerinde inşa edilen kalenin Demir Çağ dönemi ve Hititler'de görüldüğünü ifade eden Hüsnü Genç, sur genişliğinin 3 metre olduğunu kaydetti.

Müze Müdürlüğü olarak kaleyle ilgili tespitler yapıldı.

Defineciler tahrip etti

Kalenin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğine dikkat çeken Genç, "Bu kaleyi diğer tarihi yapılardan ayıran özellik depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması. Günümüz tabiriyle kolon sütun tarzında çıkıntılar yapılarak muhkemleştirilerek günümüze kadar sağlam gelmesi sağlanmış" diye konuştu.

Beşik kemerden yapılan kalenin giriş kapısının definecilerin saldırısı sonucu tahrip edildiğini ifade eden Genç, tarihi eserin korunması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Kale, Demir Çağ döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran önemli yapılardan biri.
  • Kaleyle ilgili tespitlerini yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları söyledi:
  • "Yerleşim yerinin sapa bir noktada olması ve bölgedeki son mahalle olması sebebiyle kale korunaklı kalmış. Müze Müdürlüğü olarak kaleyle ilgili tespitlerimizi yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için çalışmalar başlatacağız."

Tunceli'deki 'kaya odalar' büyük ilgi görüyor: 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor
HAYAT
Tunceli'deki 'kaya odalar' büyük ilgi görüyor: 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor
Enflasyon tek haneye indi

Enflasyon tek haneye indi

Eylül'de aylık TÜFE yüzde 0,99, yıllık TÜFE yüzde 9,26 oldu.
450 TLye saç çıkartan su!

450 TL'ye saç çıkartan su!

​Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor.
Savaştanönceki son çıkış

Savaştan
önceki son çıkış

​İran ile Suudi Arabistan'dan siyasi çözüm mesajları.
Facebook'a<br>1.6 milyon lira ceza

Facebook'a
1.6 milyon lira ceza

'Doğum günü kutlayıcı' ile 280 bin Türk'ün verileri ihlal edildi.
New York Times'tan çarpıcı analiz

New York Times'tan çarpıcı analiz

'​Hiçbir şey Kaşıkçı'nın ölümünü haklı çıkarmaz ama boşuna ölmedi'.
İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

Altunizade durağında bulunan ilginç sistem: Ücretli üst geçit.

Marmaris'te<br> korkutan deprem

Marmaris'te
korkutan deprem

Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İYİ Parti<br>yanlıştan dönüyor

İYİ Parti
yanlıştan dönüyor

Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini.
Bir müptezelin uydurması

Bir müptezelin uydurması

MHP'den Devlet ​Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara çok sert tepki.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracatta<br>yükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.
Irak'ta kırmızı alarm

Irak'ta kırmızı alarm

8 kişinin öldüğü olaylar nedeniyle internete erişim durduruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.