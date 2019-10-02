Hayat Tuncelideki kaya odalar büyük ilgi görüyor 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor
KÜLTÜR SANAT

Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor: Kim tarafından yapıldığı bilinmiyor

Tunceli'deki 'kaya odalar' büyük ilgi görüyor: 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar ziyaretçileri cezbediyor. İlçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulan 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Haber Merkezi AA
&quot;Derviş Hücreleri&quot; ve &quot;İn Delikleri&quot; olarak bilinen kaya odalar.
"Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Su gereksiniminin karşılanması için kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçların da yer aldığı kaya odaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Üç kat halinde sıralı şekilde olan ve büyük pencereleri ile uzun koridorları bulunan kaya odalar, 2,5 metre genişliği ve 1,7 metre derinliğiyle dikkati çekiyor.

"Mutlaka görülmesi gereken bir yer"

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Çemişgezek'in tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.

  • Kaya odaların tarih öncesi döneme dayandığını ve çok eşsiz bir yer olduğunu ifade eden Kazez, şöyle konuştu:
  • "Tahar Çayı üzerinde ekolojik olarak çok çeşitlilik var. Bölgede su samurlarını gözlemleyebilirsiniz, yaban keçilerimiz eşsiz güzellikteler. Bunun dışında ilçemizde 40'a yakın tescilli tarihi varlığımız var. Çemişgezek'e Tunceli bölgesinin tarihi açısından en zengin ilçesi diyebiliriz. İnsanlar Çemişgezek'e İn Delikleri'ni görmek için geliyor. İn Delikleri'nin ilçe turizmine çok olumlu etkisi var. Tarihi çok eskilere dayanan ve içinde önceden yaşam olan bu İn Delikleri'ne Derviş Hücreleri de deniyor ve buraların mutlaka görülmesi gerekiyor."

İnsanlar Çemişgezek'e İn Delikleri'ni görmek için geliyor.

Misafirleri ağırlamaya hazırlar

Kazez, kaya odaların tarihi öneminin yanında fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu ender güzelliği yerinde görmeleri için ilçeye davet etti.

20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Çemişgezek halkının misafirperverliğinden bahseden Kazez, ilçeye gelecek her misafiri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Tunceli'deki 'kaya odalar' büyük ilgi görüyor: 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor
FOTOĞRAF 10
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında Derviş Hücreleri ve İn Delikleri olarak bilinen kaya odalar, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Title
Su gereksiniminin karşılanması için kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçların da yer aldığı kaya odaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Title
Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Çemişgezek'in tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.
Title
Kaya odaların tarih öncesi döneme dayandığını ve çok eşsiz bir yer olduğunu ifade eden Kazez, şöyle konuştu:
Title
Tahar Çayı üzerinde ekolojik olarak çok çeşitlilik var. Bölgede su samurlarını gözlemleyebilirsiniz, yaban keçilerimiz eşsiz güzellikteler. Bunun dışında ilçemizde 40'a yakın tescilli tarihi varlığımız var. Çemişgezek'e Tunceli bölgesinin tarihi açısından en zengin ilçesi diyebiliriz. İnsanlar Çemişgezek'e İn Delikleri'ni görmek için geliyor. İn Delikleri'nin ilçe turizmine çok olumlu etkisi var. Tarihi çok eskilere dayanan ve içinde önceden yaşam olan bu İn Delikleri'ne Derviş Hücreleri de deniyor ve buraların mutlaka görülmesi gerekiyor.
Title
Kazez, kaya odaların tarihi öneminin yanında fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu ender güzelliği yerinde görmeleri için ilçeye davet etti.
Title
Çemişgezek halkının misafirperverliğinden bahseden Kazez, ilçeye gelecek her misafiri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Title
Title
Title
Tunceli'deki 'kaya odalar' büyük ilgi görüyor: 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar ziyaretçileri cezbediyor. İlçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulan 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.


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