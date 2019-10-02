Hayat Köylüler tarafından bulunmuştu Roma dönemi ayrılık figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti
KÜLTÜR SANAT

Adıyaman haberleri: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Köylüler tarafından bulunmuştu: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürü kamuoyunda dikkat çekti. Kabartma figürünü, 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürü.
Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürü.

Kahta'nın Tüten Ocak köyünde üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayayı gören köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede kabartmanın Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi.

Ziyaretçilerden Mahmut Pektaş,

Kamuoyunda ilgi çekti

Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı.

Kamuoyunda ilgi çeken ayrılığı anlatan kabartma, ziyarete açıldığı 6 ayda 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Roma dönemine ait ayrılık figürüne ziyaretçi akını
HAYAT
Roma dönemine ait ayrılık figürüne ziyaretçi akını
  • Ayrılık figürünü görmek için müzeye geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Mehmet Mustafa Tekin, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Herkes ziyaret ediyordu biz de arkadaş çevremizden, akrabalarımızdan duyup geldik. Merak ettik baktık çok güzel bir figür. Bu yıllar önce yapılmış bir şey sonradan bulunmuş. Buraya taşınmış müze tarafından çok güzel bir şey bence. Bütün halkımızı, herkesi bekliyoruz."
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