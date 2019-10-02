Adıyaman haberleri: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti Köylüler tarafından bulunmuştu: Roma dönemi 'ayrılık' figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürü kamuoyunda dikkat çekti. Kabartma figürünü, 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 10:49 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 10:49 DHA