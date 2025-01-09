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Türk siyasetinin acı kaybı: Ahmet İyimaya vefat etti

Türk siyasetinin acı kaybı: Ahmet İyimaya vefat etti

23:339/01/2025, الخميس
G: 10/01/2025, الجمعة
AA
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Dört dönem AK Parti'de de görev alan eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti.
Dört dönem AK Parti'de de görev alan eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da vefat eden İyimaya'nın cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarına Başkanlık yapan ve eski AK Parti Milletvekili
Ahmet İyimaya
, 74 yaşında Ankara'da vefat etti.
İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip
Kocatepe Camisi
'nde kılınacak namazın ardından
Gölbaşı Mezarlığı
'na defnedilecek.
Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ni birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Dört dönem AK Parti'de görev aldı

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

Siyasilerden taziye mesajları

İyimaya'nın vefat haberinin ardından siyasilerden de peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun."

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



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