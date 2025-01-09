Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da vefat eden İyimaya'nın cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Dört dönem AK Parti'de görev aldı
İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.
Siyasilerden taziye mesajları
İyimaya'nın vefat haberinin ardından siyasilerden de peş peşe taziye mesajları yayımlandı.
"Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."
"Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun."
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."