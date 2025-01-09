TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarına Başkanlık yapan ve eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya , 74 yaşında Ankara'da vefat etti.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi 'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı 'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Dört dönem AK Parti'de görev aldı

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

Siyasilerden taziye mesajları

İyimaya'nın vefat haberinin ardından siyasilerden de peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun."

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."







