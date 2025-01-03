Arabeskin kralı vefat etti: Hatıran yeter

79 yılık ömrüne 50’ye yakın albüm, 30’dan fazla sinema filmi sığdıran arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, buradaki ilk müdahalenin ardından 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Antalya’da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören usta sanatçı, dün akşam saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun 'nasılsınız' sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde” ifadelerini kullanmıştı. Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.





MÜCADELE DOLU BİR HAYAT

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren Tayfur, annesi tekrar evlenince üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yapmaya başladı. Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi. İlk plağını 1960’lı yılların sonunda dolduran Tayfur, müzik hayatına 50’ye yakın albüm, 30’dan fazla sinema filmi sığdırdı. "İçim Yanar", "Bana Sor", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" gibi şarkıları yıllarca dilden dile dolaşan Tayfur, 9 kez de Altın Plak Ödülü’nü aldı.





EMMIOĞLU YETIM KALDI

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından siyasi parti temsilcileri başsağlığı mesajları paylaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' unvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Ferdi Tayfur’a hayranlığı ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, ünlü sanatçının vefatının kendisinden ‘bir parça götürdüğünü’ söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Hepimizin başı sağ olsun.” CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ünlü sanatçının sevenlerina başsağlığı dilerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’u kaybettik. Çok üzgünüz. " dedi.



