Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ses sanatçısı Gönül Akkor 82 yaşında hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Gönül Akkor 82 yaşında hayatını kaybetti

00:4231/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası Gönül Akkor hayatını kaybetti.
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası Gönül Akkor hayatını kaybetti.

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, hayatını kaybetti. Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçını Gönül Akkor'un İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türk sanat müziği sanatçısı
Gönül Akkor
,
İstanbul
'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "
Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
" ifadesine yer verildi.
Şarkıcı
Kamuran Akkor
'un ablası olan ses sanatçını
Gönül Akkor
, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Pop müziğe de damga vurmuştu

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.



#Gönül Akkor
#Vefat
#Kamuran Akkor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yılda dolar yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş'ten döviz kuru tahmini geldi