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Salim Taşcı vefat etti

Salim Taşcı vefat etti

09:1519/11/2024, الثلاثاء
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Salim Taşçı
Salim Taşçı

Türkiye’nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra ormanları oluşturan gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşcı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Salim Taşçı kimdir? İşte detaylar.

Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşcı, 79 yaşında hayata veda etti. Türkiye'nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktiren Taşcı, Karşıyaka Mezarlık Camii’nde bugün öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

79 yaşında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Taşcı, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. “Hakan Kral”adıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryosu sinemaya aktarıldı.

Salim Taşçı kimdir?

1945 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Salim Taşçı, ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım atan Taşçı, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazılar yazdı. 1981 yılında Sancak gazetesini kurarak basın dünyasında kendi markasını oluşturdu. Ayrıca, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık köşe yazıları kaleme aldı.

Taşçı, yazılarına bazen Salim Halid Bozoklu ismiyle de imza atarak edebiyat dünyasında da tanındı. Senaristlik alanında da önemli bir iz bırakan yazar, “Allı Gelin”, “Eşkiya’nın Oğlu”, “Şehirde Kan Vardı”, “Vukuat Yok” ve “Perişan Gız” gibi hikâyeleriyle Türk sinemasına katkıda bulundu.

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