Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşcı, 79 yaşında hayata veda etti. Türkiye'nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktiren Taşcı, Karşıyaka Mezarlık Camii’nde bugün öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

79 yaşında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Taşcı, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. “Hakan Kral”adıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryosu sinemaya aktarıldı.

Salim Taşçı kimdir?

1945 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Salim Taşçı, ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım atan Taşçı, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazılar yazdı. 1981 yılında Sancak gazetesini kurarak basın dünyasında kendi markasını oluşturdu. Ayrıca, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık köşe yazıları kaleme aldı.