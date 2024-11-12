Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türk futbolunun acı günü: Coşkun Taş vefat etti

Türk futbolunun acı günü: Coşkun Taş vefat etti

11:5012/11/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
Coşkun Taş
Coşkun Taş

Türk futbolunun değerli isimlerinden, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Coşkun Taş (90), Almanya'nın Köln kentinde yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Coşkun Taş'ın vefatını, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.


1954 Dünya Kupası'na katılan kadroda yer alan Coşkun Taş; 4 kez U18, 1'er kez U21 ve B Millî, 3 kez de A Milli olmak üzere toplam 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Almanya'da 1. FC Köln ve Bonner VF kulüplerinde de ülkemizi temsil etmişti.

Coşkun Taş A Milli Takım formasıyla 3 maça çıkmıştı.

Almanya Beşiktaşlılar Derneği de, Coşkun Taş’ın vefatını sosyal medya hesabından "Acı Kaybımız" olarak duyurarak, şu ifadelere yer verdi;


"Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve 1.FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde kurmuştur."




#Beşiktaş
#A Milli Takım
#Coşkun Taş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnfaz ve koruma memuru KPSS puanları kaç?