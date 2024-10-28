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Trabzonspor'un acı günü: Selahattin Altın vefat etti

Trabzonspor'un acı günü: Selahattin Altın vefat etti

17:0228/10/2024, Pazartesi
AA
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Trabzonspor amblemi
Trabzonspor amblemi

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.


Açıklamada, "Aynı zamanda yine eski oyuncularımızdan Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olan Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.




#Trabzonspor
#Selahattin Altın
#Trabzon

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