Trabzonspor'un acı günü: Selahattin Altın vefat etti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Aynı zamanda yine eski oyuncularımızdan Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olan Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.