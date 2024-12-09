Yönetmen Şerif Gören vefat etti

Usta yönetmen Şerif Gören 80 yaşında vefat etti. 22 Kasım’da evinde merdivenden düşerek başını yere çarpan Gören, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Yoğun bakımdaki yönetmenin vefatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada “Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gören, 14 Ekim 1944’te Yunanistan’a bağlı İskeçe’de doğdu. 1956’da kazandığı bir burs sayesinde ülkemize geldi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde okudu. 18 yaşında başladığı sinema kariyerine sayısız film sığdıran yönetmen, Yılmaz Güney’in hapisteyken senaryosunu yazdığı ve kendisinin çektiği “Yol”la 1982’de Cannes Film Festivali’nde ülkemizin ilk Altın Palmiye’sini kazandı. 1980 darbesi ve ülkedeki siyasal koşullar nedeniyle ödülü Fransa’da Gören’in yerine Yılmaz Güney aldı. “Deprem”, “Almanya Acı Vatan”, “Derman”, “Kurbağalar”, “Yılanların Öcü”, “Umut” ve “Katırcılar”’ın aralarında bulunduğu birçok filme imza attı ve ödül kazandı. Usta yönetmenin son çektiği film ise 2011 yapımı “Ay Büyürken Uyuyamam”dı.