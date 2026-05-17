FSMVÜ 555. yılını 55 etkinlikle kutlayacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), kuruluşunun 555. yılı dolayısıyla akademik faaliyetlerden kültür ve sanat çalışmalarına, bilimsel yayın projelerinden öğrenci buluşmalarına, uluslararası iş birliklerinden kalıcı hatıra eserlerinin oluşturulmasına kadar geniş içeriğe sahip 55 etkinlik düzenleyecek. Ayasofya Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında düzenlenecek etkinlikler kamuoyuyla paylaşıldı. FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, “555. yıl etkinlikleri, geçmişe dönük bir nostalji ya da romantik bir hatırlama çabası değildir. Aksine bu etkinlikler, köklü tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle daha adil, daha güçlü ve daha kararlı bir gelecek inşa etme iradesinin açık bir ilanıdır” dedi.