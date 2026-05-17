Maldivler'de dalışta ölen İtalyanların cesetlerini çıkarmaya çalışan bir dalgıç hayatını kaybetti

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle ara verilen naaşları arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandığı ve 8 Maldivli dalgıcın denizde dönüşümlü olarak naaşları çıkarma operasyonunu yürüttüğü belirtildi.

Açıklamadan kısa süre sonra İtalyan basınının, Maldivler'deki medya organlarına dayandırdığı haberine göre de naaşları kayıp 4 İtalyan dalgıcı arama çalışmalarına katılan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıç, dalış anında fenalaştı. Maldivli dalgıç, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Dalgıçların neden 50 metreye daldıkları araştırılıyor

İtalyan basınındaki diğer haberlerde de 5 İtalyanın yaşamını yitirdiği yerin popüler ve zor bir dalış noktası olduğunu yazarken; dalgıçların, mağaradan çıkış yönünü kaybettiği ve oksijen zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Maldivler'de Alimatha Adası açıklarında, 50 metreden fazla derinlikteki bir su altı mağarasında dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan dalgıcın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Maldivler'de de İtalyan dalgıçların, normalde ülke genelinde dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı neden aştığı ve özel izinleri olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.