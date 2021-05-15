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Hayat Profesör bayram temizliği gürültüsü nedeniyle komşuları tarafından dövülerek hastanelik edildi
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Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle komşuları tarafından dövülerek hastanelik edildi

Tokat’ta, temizlik yaparken gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edilen profesör, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, 2 oğlu serbest bırakıldı

Haber Merkezi İHA
Profesör bayram temizliği gürültüsü nedeniyle komşuları tarafından dövülerek hastanelik edildi​
Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut ile komşuları arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Barut, E.G. ve oğulları tarafından darp edildi. Eşi ve oğlunun yanında saldırıya uğrayan Prof. Dr. Barut ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Barut, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
EŞİ 'YAPMAYIN' DİYE YALVARDI
Prof. Dr. Barut’un oğlu Ege Barut olay anında yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde Barut’un eşinin ‘Bayram günü yapmayın’ diye yalvarmasına rağmen yaşanan gerginlik ve kavga anı yer aldı.

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BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Kavga sonrası E.G., G.G. ve İ.G., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edilen şahıslardan E.G tutuklanırken, oğulları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

  • “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları profesörü olan Hüseyin Şener Barut’u gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopa ile darp eden komşusu E.G. ile oğulları İ.G. ve G.E.G. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, E.G. adlı şahıs tutuklanmış, oğulları İ.G ve G.E.G adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.”

'ÖLDÜRESİYE SALDIRDILAR'

Prof. Dr. Barut’un oğlu Utku Barut, kavganın evde bayram temizliği sırasında çıkan gürültü bahanesi ile çıktığını ileri sürdü. Kardeşi ve annesinin gözleri önünde olayın yaşanmasını üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Barut, “Kavganın sebebi çok basit bir nedene dayanıyor. Evdeki sesten rahatsız olmuşlar. Bunu da konuşmak yerine saldırmışlar. Oto parkta olay yaşanıyor. Öldüresiye saldırmışlar. Ben olay yerinde yoktum ama kardeşim ve annemin söylediğine göre babamı yere düşürdükten sonra bile sopa ile darp etmeye devam etmişler. Bu darbelerden sonra babam kafasına aldığı darbeler nedeni ile yoğun bakımda tedavi görüyor” dedi.

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