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Gündem Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı Yüzüne aldığı darbelerle öldürüldü
MERSİN

Mersin haberleri: Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü

Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı: Yüzüne aldığı darbelerle öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Fatih Dikili (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Antalya'ya kaçan Akbaba ise yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Dikili
Fatih Dikili

Olay, 19 Temmuz günü Mersin'in Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Dikili, gürültü yapan komşusu Abdulhamit Akbaba’yı uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatih Dikili, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle baygınlık geçirdi.

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Fatih Dikili, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da yakalandı

Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatih Dikili, bu sabah yaşamını yitirdi. Dikili'nin cenazesi, yakınları tarafından defnedildi.

Eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü
GÜNDEM
Eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Abdulhamit Akbaba olaydan sonra kaçtığı Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulhamit Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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