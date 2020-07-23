Mersin haberleri: Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı: Yüzüne aldığı darbelerle öldürüldü Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Fatih Dikili (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Antalya'ya kaçan Akbaba ise yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2020, 09:33 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020, 09:37 DHA