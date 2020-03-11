Gündem Katil komşusu çıktı Öldürdüğü kadın ve oğlunun mezarını kazıp, taziye yemeği dağıtmış
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Katil komşusu çıktı: Öldürdüğü kadın ve oğlunun mezarını kazıp, taziye yemeği dağıtmış

İzmir'in Menemen ilçesinde hamile bir kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren caninin, cinayetten sonra mezar kazıp, taziyede yemek dağıttığı ortaya çıktı. Eşi ve oğlunu kaybeden acılı baba Halil Muhammed, "2 yıldır komşumuzdu, hiç şüphelenmedim. en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Acılı eş, küçük kızıyla yalnız kaldı.
Acılı eş, küçük kızıyla yalnız kaldı.

Menemen'de 4 Şubat'ta, evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadın Manar Alahmed'in bıçakla, 5 yaşındaki oğlu Muhammed'in ise boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1.5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan 3 kişi daha sonra serbest bırakılmış, yakındaki apartmanda yaşayan ve 6 Mart'ta gözaltına alınan Suriyeli Y.M, suçunu itiraf ederek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Zanlının evden çaldığı altınlar ise dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

Eşini ve kızını kaybeden adam, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

Eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Muhammed: O eve dönmeyeceğim
GÜNDEM
Eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Muhammed: O eve dönmeyeceğim

Öldürülen 5 yaşındaki Muhammed.

2 yıldır komşumuzdu, hiç şüphelenmedim

  • Korkunç olayla ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. İnşaat işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Muhammed, hiç kimseyle husumetinin bulunmadığını, şüphelinin komşusu olduğunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi. Küçük kızı Delal ile yalnız kalan acılı eş, Olay günü eve gelirken Y.M. ile karşılaştığını belirterek, "Olay günü yanımızdaydı. Çok şaşırmış gibi davrandı. Kendisini yaklaşık 2 yıldır tanıyordum. Katil zanlısı cenazelerin defni sırasında bizimle mezar kazdı, akşam da taziyede misafirlere yemek dağıttı. O nedenle hiç şüphelenmedim" dedi.

"En ağır cezayı alsın"

Zanlının eşinin, zaman zaman evlerine geldiğini ifade eden Muhammed, neden böyle bir şey yaptığını bilemediğini söyledi. Polisin titiz bir çalışma yaparak olayı aydınlattığını ve kendisini sürekli teskin ettiğini vurgulayan Muhammed, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

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