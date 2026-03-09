Sağlık Bakanlığı'ndan akciğer hastalarına 'nefes' veren uygulama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kronik solunum hastalıklarında yaşam kalitesinin artırılması, nefes darlığının azaltılması ve psikolojik etkilerin azaltılması amacıyla sağlık tesislerinde uygulanan pulmoner rehabilitasyonunun, başta egzersiz eğitimi olmak üzere beslenme ve öz yönetim gibi eğitimler içermekle birlikte sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılmasını amaçladığı kaydedildi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım ve akciğer kanseri gibi hastalıkların nefes darlığı ve yorgunluk gibi sıkıntılara yol açtığı belirtilen açıklamada, bu hastalıkların hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürdüğü, ayrıca hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların da gelişmesine sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uygulanan pulmoner rehabilitasyon programları ile hastalıklara bağlı bu semptomların azaltılabildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında Bakanlığımıza bağlı 137 sağlık tesisinde 30 bin 935 hastaya pulmoner rehabilitasyon uygulanmıştır. Program kapsamında, hastalara bireysel ihtiyaçları doğrultusunda hasta eğitimi, beslenme desteği, psikososyal destek ve öz yönetim eğitimi de verilmektedir.

Pulmoner rehabilitasyonun en temel ve vazgeçilmez bileşeni egzersiz eğitimidir. Bu kapsamda hastalara, dayanıklılık egzersizleri, kol ve bacak kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler ve solunum egzersizleri uygulanmakta, böylelikle hastaların nefes kapasiteleri artırılmaktadır. Egzersiz programlarına katılım, hastanın durumuna göre online olarak da gerçekleştirilebilmektedir."

"Nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleri azalıyor"

Açıklamada, pulmoner rehabilitasyonun düzenli ve etkin şekilde uygulanmasıyla hastaların nefes darlığı ve yorgunluk şikayetlerinin azaldığı, kas kuvvetleri ve dayanıklılıklarının arttığı belirtildi.

Uygulanan rehabilitasyon sayesinde hastaların daha uzun mesafeler yürüyebildiği, günlük aktivitelerini daha rahat yerine getirebildiği ve kendilerini daha güçlü ve enerjik hissettikleri aktarıldı.

Başta KOAH olmak üzere astım, bronşektazi, kistik fibrozis, akciğer kanseri, akciğer tansiyonu, obeziteyle ilişkili akciğer hastalıkları ile akciğer nakli öncesi ve sonrası dönemde de pulmoner rehabilitasyonunun başarıyla uygulanabildiği belirtilerek, rehabilitasyon hizmetlerinin göğüs hastalıkları hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yatarak ya da ayaktan takiple verilebildiği kaydedildi.







