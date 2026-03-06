Tıp dünyası şaşkın: Van’da bir kadının karnından 35 santimetrelik dev kitle çıkarıldı

Operasyona ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, hastanın karnındaki kitleyi daha önceden fark ettiğini ancak korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadığını belirterek, "Hastamız karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın içerisinde dev kistik kitle tespitinin üzerine hastayı acil operasyona aldık. Operasyonda, karındaki 35x25 santimetrelik dev kistik kitle, diğer organlar korunarak başarılı bir şekilde çıkarıldı" dedi.



