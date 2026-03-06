Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Tıp dünyası şaşkın: Van’da bir kadının karnından 35 santimetrelik dev kitle çıkarıldı

Tıp dünyası şaşkın: Van’da bir kadının karnından 35 santimetrelik dev kitle çıkarıldı

19:286/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine karın ağrısı ve kansızlık şikayetiyle başvuran 35 yaşındaki kadının karnından dev kistik kitle operasyonla alındı.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle başvuran 35 yaşındaki kadın hastada, yapılan tetkikler sonucunda karın içinde dev kistik kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden tarafından acil ameliyata alınan hastanın karnından 35x25 santimetre boyutlarında kitle çıkarıldı.


Operasyona ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, hastanın karnındaki kitleyi daha önceden fark ettiğini ancak korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadığını belirterek, "Hastamız karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın içerisinde dev kistik kitle tespitinin üzerine hastayı acil operasyona aldık. Operasyonda, karındaki 35x25 santimetrelik dev kistik kitle, diğer organlar korunarak başarılı bir şekilde çıkarıldı" dedi.


Hastanenin Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Kadın Doğum Anabilim Dalı ekiplerince multidisipliner bir takip ve tedavi programının uygulandığını ifade eden İliklerden, "Ameliyat sonrası hastanın genel durumu iyi ve serviste takipleri sürdürülmektedir. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.


#Van
#Kitle
#Sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura tarihi ve saati: İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu mu? İşte son durum