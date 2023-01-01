Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açtığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 4 ay sonra hat, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlanarak 34 kilometre olan hat 37,5 kilometreye çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a tarihi öneme sahip yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Kağıthane'ye Kağıttepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemediğini ifade eden Erdoğan, "Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor." şeklinde konuştu.

Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne kadar ücretsiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tanesi ne diyor? 'Bunda sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun bir ay süreyle ücretsiz olacağının müjdesini de açılış konuşmasında duyurdu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

Hatta yer alacak duraklar ve isimleri şöyle; Kağıthane – Hasdal – Kemerburgaz – Göktürk – İhsaniye – İstanbul Havalimanı – Kargo Terminali

İstanbul Havalimanı metrosuna en kolay nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı metrosuna ulaşabilmek için metrobüs kullanmak durumunda olanlar ilk etapta metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonuna ulaşacak buradan alta inerek M7 Yıldız - Mahmutbey metrosuna binecekler ardından Kağıthane durağında inerek havalimanına aktarma yapabilecekler







