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Koronavirüs Brezilyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 149a yükseldi
DÜNYA

Brezilya'da koronavirüste son durum

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 149'a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 749 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 188 bin 974'e yükseldi. Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Globo.com" internet sitesindeki habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldiğini açıkladı.

Brezilya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 760 Kovid-19 vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 188 bin 974'e çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüsü hafife aldı: Basit bir grip
KORONAVİRÜS
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüsü hafife aldı: Basit bir grip

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemeye devam ediyor: Bu virüs bir yağmur gibi
KORONAVİRÜS
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemeye devam ediyor: Bu virüs bir yağmur gibi
  • Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'da toplu mezarlar doldu taştı
FOTOĞRAF 18
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Brezilya’da koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış durdurulamıyor.
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüsü yeterince dikkate almadığı ve salgını ‘basit bir grip’ olarak değerlendirdiği dünya basını tarafından tartışılırken; ülkedeki vaka ve ölümlerin sayının artış gösterdiği gözlemlendi.
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Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461’e ulaştı. Dünyada en çok vakanın bulunduğu 7’inci ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı 178 bin 214’e yükseldi.
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Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Title
Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
Brezilya'da toplu mezarlar doldu taştı
Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış devam ediyor. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461'e yükseldi. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu mezarlar adeta doldu taştı.
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