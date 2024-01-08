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İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte kısa mesafe, uzun mesafe servis ücretleri 2024 tablosu

İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı. Zam sorası okul servis ücretlerinin yeni tarifesi belli oldu. Peki İstanbul okul servis ücreti zamlı fiyatı ne kadar oldu? İşte kısa mesafe, uzun mesafe İstanbul okul servis ücret tarifesi.

17:15 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:16 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Okul servis ücretleri 2024
Okul servis ücretleri 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 28,09'a varan oranlarda zam yapıldı. Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi. Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı. Peki zam sonrası okul servisi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücretleri 2024 tablosu...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul'da binlerce öğrencinin kullandığı okul servis ücretleri zam haberi gündemdeki konular arasında yer alıyor. Zam oranları mesafeye göre değişiklik gösterirken, ocak ayı okul servisi ücretleri 2024 yılı içerisinde geçerli olacak tabloyla belli oldu. Kararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde 1300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, 1665 liraya yükselmiş oldu.

Okul servislerinde zamlı tarife şöyle oluştu:

  1. 0-1 kilometre: 1665 TL
  2. 1-3 kilometre: 1783 TL
  3. 3-5 kilometre: 1926 TL
  4. 5-7 kilometre: 2008 TL
  5. 7-9 kilometre: 2117 TL
  6. 9-11 kilometre: 2451 TL
  7. 11-13 kilometre: 2821 TL
  8. 13-15 kilometre: 2965 TL
  9. 15-17 kilometre: 3199 TL
  10. 17-19 kilometre: 3384 TL
  11. 19-21 kilometre: 3600 TL
  12. 21-23 kilometre: 3750 TL
  13. 23-25 kilometre: 3896 TL

Okul servis ücret zammı ne zaman geçerli olacak?

Okul servis ücreti zammı ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.



#Okul servis ücretleri 2024
#İstanbul
#UKOME
29 dakika önce
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