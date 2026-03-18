Beşiktaş'ın Kasımpaşa karnesi: 26-9

11:52 18/03/2026, Çarşamba
Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın oynanacak maçla Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 45 karşılaşmada siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, sahadan 9 kez galip ayrıldı.

İki takım arasındaki puan 45 mücadelesinde siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.


Beşiktaş, rakip fileleri 90 kez havalandırırken Kasımpaşa, 54 gol kaydetti.


Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.


Beşiktaş iç sahada üstün

İki takım, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 24. kez karşı karşıya gelecek.


Beşiktaş, rakibini ağırladığı 23 müsabakada galibiyetlerde 16-4 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 3 karşılaşma, berabere sona erdi.


Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 50, Kasımpaşa ise 29 gol kaydetti.


Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-14'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.


En farklı sonuçlar

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-15 sezonunda 5-1, 1963-64'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.


Kasımpaşa ise 2018-19 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-21'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.


Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda 5-2, 2007-08'de 4-2'lik skorla kazandığı 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.







15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Emekliye 90 bin TL promosyon Mart ayında yükseldi: 15 banka SSK, Bağ-Kur'lu emekliye fırsatlar tek tek açıklandı