Olcay Şahan: Bu kadroya en baştan beri inanıyorduk

27 Mayıs tarihinde başladıkları Altınordu yolculuğunun 2024 yılını güzel bir galibiyetle noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şahan, “Şampiyonluk hedefi ile başladığımız sezonun ilk yarısı bizim adımıza oldukça verimli geçti. Yeni oluşturduğumuz kadromuz ile sezona çok iyi başlangıç yaptık. Belki de futbol kamuoyunda kimse bizim bu kadar başarılı olacağımızı beklemezken bizler oluşturduğumuz kadroya en baştan beri inanıyorduk. Başta Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın önderliğinde profesyonel yöneticilerimiz ve teknik kadromuz ile çok çalıştık ve ilk yarıyı zirvenin ortakları arasında tamamladık” dedi.