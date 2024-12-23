112 yıllık kulübe kayyım atanabilir

Türk futbolunun köklü kulübünde yarın gerçekleşecek genel kurul öncesi henüz bir başkan adayı çıkmadı. Bu durumda kulübün kayyım sürecine gireceği açıklandı.
İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka’da, kasım ayının başında yaşanan istifa depremleri sonucunda yönetimin düşmesinden sonra 112 yıllık kulüp o günden sonra yönetimsiz kaldı.
Yeşil-kırmızılı kulübün divan kurulu, tüzük gereği olağanüstü genel kurul kararı aldı.
3 Aralık’ta yapılan kongrede aday çıkmadığı için Kaf-Kaf, yarın bir kez daha yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için toplanacak.
İzmir’in en köklü kulübü için henüz resmi bir yönetim adayı çıkmadı. KSK Divan Kurulu da yaptığı açıklamada, başkan adayının çıkmaması durumunda kayyım sürecine girileceğini ifade etti.