Spor Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra futbola dönerken yaşadığı süreci anlattı
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Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra futbola dönerken yaşadığı süreci anlattı

Geçtiğimiz yılbaşında çocukları için havai fişek kutlaması yapmak isterken ağır bir şekilde gözünden yaralanan ve görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra futbola dönerken yaşadığı süreci anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra futbola dönerken yaşadığı süreci anlattı
​Omar Elabdellaoui

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 11 ameliyatlık uzun bir tedavinin ardından sarı kırmızılı takımda futbola geri dönen Omar Elabdellaoui, yaşadığı zorlu süreci İngiliz basınına anlattı.

"Her şeyin karardığını hissettim"

"O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Daha sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim."

"Uyumaktan da korktum"

"Uyumaya cesaret edemedim. Sol gözümde birkaç günün ardından biraz ışık belirir belirmez, karanlıktan korktuğumdan uyumaktan da korktum. Görmeye başladığım an gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Bir rüyanın gerçek olması gibiydi"

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