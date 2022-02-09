Spor Domenec Torrentin tazminatı dudak uçuklattı Eğer kovulursa servet ödenecek
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Domenec Torrent'in tazminatı dudak uçuklattı: Eğer kovulursa servet ödenecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen İspanyol hoca Domenec Torrent'in tazminatı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Domenec Torrentin tazminatı dudak uçuklattı: Eğer kovulursa servet ödenecek
Domenec Torrent 4 lig maçında 1 puan alabildi.

Futbol şubesinde yapılanmaya giden Galatasaray'da, ligde istenilen sonuçlar alınamayınca teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmış ve onun yerine Domenec Torrent getirilmişti.

4 maç, 1 puan

59 yaşındaki İspanyol hoca da sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişata 'Dur' diyemedi. Galatasaray, Torrent öncülüğünde çıktığı 4 lig maçında sadece 1 puan alabildi.

Domenec Torrent'in tazminatı ortaya çıktı

Galatasaray'daki geleceği tartışılan İspanyol hocanın, tazminatı da ortaya çıktı. Spor Arena'nın haberine göre, sarı-kırmızılı takım Torrent'i sözleşmesi bitiş tarihinden önce gönderirse, toplamda 2 milyon 775 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

  • Galatasaray'a 1,5 yıllık imza atan 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 1 milyon 225 bin euro, gelecek sezon için ise 1.5 milyon euro kazanacak.

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