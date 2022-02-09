Domenec Torrent'in tazminatı dudak uçuklattı: Eğer kovulursa servet ödenecek

Futbol şubesinde yapılanmaya giden Galatasaray'da, ligde istenilen sonuçlar alınamayınca teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmış ve onun yerine Domenec Torrent getirilmişti.
4 maç, 1 puan
59 yaşındaki İspanyol hoca da sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişata 'Dur' diyemedi. Galatasaray, Torrent öncülüğünde çıktığı 4 lig maçında sadece 1 puan alabildi.
Domenec Torrent'in tazminatı ortaya çıktı
Galatasaray'daki geleceği tartışılan İspanyol hocanın, tazminatı da ortaya çıktı. Spor Arena'nın haberine göre, sarı-kırmızılı takım Torrent'i sözleşmesi bitiş tarihinden önce gönderirse, toplamda 2 milyon 775 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.
- Galatasaray'a 1,5 yıllık imza atan 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 1 milyon 225 bin euro, gelecek sezon için ise 1.5 milyon euro kazanacak.