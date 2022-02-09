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Galatasaray'da Diagne kabusu: Başka kulüpten alınan çekler ona gitti

Galatasaray, transfer olduğu günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne’den çok zarar etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Senegalli futbolcunun kontratını geçici feshetmek için tüm maaş ve primlerini ödemek zorunda kaldı. Diagne’nin kulübe toplam maliyeti 350 milyon TL’yi geçti.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda ​Diagne kabusu: Başka kulüpten alınan çekler ona gitti
Diagne bu sezon 23 maçta, 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinden zarar etmeye devam ediyor. Senegalli oyuncuyu bir türlü elinden çıkartmayı başaramayan sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne’nin kontratını geçici olarak feshetmek zorunda kaldı.

Çekler Diagne'ye gitti

Fesih konusunda Galatasaray’a büyük zorluklar çıkarttığı öğrenilen 30 yaşındaki oyuncu, tüm sezonun maaşı ödenince ikna oldu. Galatasaray’ın başka bir kulüpten aldığı çekleri Mbaye Diagne’ye vermek zorunda kaldığı öğrenildi.

Maliyeti 350 milyon TL

Senegalli futbolcunun transferi Galatasaray’a büyük bir mali yük getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Diagne’yi 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 13 milyon euro karşılığında transfer etti. Diagne’ye bugüne kadar 10 milyon euronun üzerinde maaş ve prim ödemesi yapıldı. Güncel kurla sarı-kırmızılı takıma 350 milyon TL’nin üzerinde bir maliyet getiren Diagne, saha içerisinde ise karşılığını veremedi. 3 sezonda sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan Diagne, 26 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

  • Yarım sezon oynuyor
  • Diagne, henüz bir sezonun tamamını sarı-kırmızılı takımla geçirmeyi başaramadı. Galatasaray ile ilk sezonunda 6 ay forma giyen Diagne, diğer sezon Club Brugge’a kiralanmıştı. Belçika ekibinde yalnız yarım sezon forma giyen Senegalli oyuncu, ara dönemde geri dönmüştü. 2020- 2021 sezonunda sarı-kırmızılı takımda başlayan Diagne, ara transferde kiralık olarak West Bromwich’in yolunu tutmuştu. Bu sezona sarı-kırmızılı takımla giriş yapan 30 yaşındaki oyuncunun kontratı geçici olarak feshedildiği için yine bir sezonu tamamlayamadı.

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