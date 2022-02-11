Spor Süper Ligde 25 hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik karşılaşması olan Trabzonspor-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Süper Ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Mete Kalkavan

Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.

  • Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
  • Bugün
  • 20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
  • 12 Şubat Cumartesi
  • 16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
  • 16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
  • 19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
  • 13 Şubat Pazar
  • 13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
  • 16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
  • 19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
  • 14 Şubat Pazartesi
  • 20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
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