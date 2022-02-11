Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.
- Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
- Bugün
- 20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
- 12 Şubat Cumartesi
- 16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
- 16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
- 19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
- 13 Şubat Pazar
- 13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
- 16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
- 19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
- 14 Şubat Pazartesi
- 20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. pic.twitter.com/cO5nYgzKJU
Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. pic.twitter.com/cO5nYgzKJU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 11, 2022