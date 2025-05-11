Sivasspor tribününden koreografi

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK karşılaşması öncesinde koreografi gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK, 4 Eylül Stadyumu’nda mücadele etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde koreografi yaptı.
Günlerdir süren koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Futbolcular sahaya çıkarken, stadyumda müzik çaldı ve tribünlerde de koreografi başladı.
Sivassporlu futbolcu ve taraftarın olduğu koreografide, "Gücünü al maziden, kalk ayağa yeniden" yazısı yer aldı.