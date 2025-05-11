Sivassporlu taraftarlar Bodrum FK maçına yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar kritik maçta tribünleri doldurdu.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar, bu müsabakaya büyük ilgi gösterdi.
Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu. Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Bodrum FK müsabakası daha çok ilgi gördü. Yaklaşık 20 bin taraftar kırmızı-beyazlı takımı destekledi.
Sivassporlu taraftarlar, maç öncesi ısınmada da futbolculara tezahüratlarda bulundu.
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