Sivassporlu taraftarlar Bodrum FK maçına yoğun ilgi gösterdi

Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu. Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Bodrum FK müsabakası daha çok ilgi gördü. Yaklaşık 20 bin taraftar kırmızı-beyazlı takımı destekledi.