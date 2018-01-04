Terim’e veto

Türkiye Futbol Federayonu'nun 26 Temmuz'da görevine son verdiği Türkiye eski futbol direktörü Fatih Terim'in tazminat talebiyle mahkemeye başvurması iki taraf arasındaki ipleri iyice gerdi. Terim ile TFF arasında 15 Kasım 2013'te yapılan sözleşmede, görev süresi dolmadan iki taraftan birisinin ayrılığa karar vermesi durumunda, karşılıklı olarak maddi yaptırımlar bulunuyordu. Sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'nun feshetmesi durumunda ise, anlaşmanın biteceği tarih olan 15 Kasım 2018'e kadar Fatih Terim'e aylık 291 bin Euro tazminat ödenecekti. Sözleşme fesih maddelerinden birinde ise Terim'in herhangi bir kulüpte işe başlaması durumunda bu tazminatın ortadan kalkacağı yazıyordu. Terim, sözleşmesi feshedilince bu maddeden yola çıkarak TFF aleyhine 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. TFF avukatları ise Fatih Terim'in kavga ettiği Selahattin Aydoğdu'nun federasyon yetkilisi olduğu gerekçesiyle davaya itiraz etmişti.

İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gelinen süreçte, federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, Terim'in TFF ile davalık olması nedeniyle bundan sonra Milli Takım'da görev almasının mümkün olmadığı öğrenildi. Terim'in davranışının etik olmadığını düşünen yöneticiler, “Bu süreçte aleyhimize açılan dava etik olmadı. Terim, önce kendisi istifa ettiğini söyledi, sonra tazminat talep etti. Beyanları açıktır. Bundan sonra federasyonda çalışma ihtimali kalmadı” dediler. Davanın 2. duruşması 7 Mart 2018'de görülecek.

Seminere çağrılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, görevine son verdikten sonra mahkemelik olduğu Fatih Terim'i, Antalya'da düzenlenecek teknik direktörler seminerine davet etmedi. Terim'in tazminat meselesinden dolayı TFF ile davalık olması, seminere çağrılmama sebebi olarak düşünülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Federasyonun son olarak eski teknik direktörü Terim'i, Antalya'daki teknik direktör seminerine davet etmediği belirtildi. TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya’da bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta milli takımın teknik patronu Mircea Lucescu olmak üzere, Türkiye’nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise bu seminere davet edilmediği belirtildi. Gerekçe ise Terim’in TFF ile tazminat konusunda davalık olması.

DAVA SÜRECİ HALEN DEVAM EDİYOR

Fatih Terim, görevine son veren TFF’den 3.5 milyon Euro’luk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz hafta görülmüş, mahkeme, delillerin sunulması için davayı Mart ayına ertelemişti.

TFF 'den açıklama bekleniyor

Fatih Terim'le tazminat konusu nedeniyle davalık olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun konu hakkında resmi bir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor. Terim'in karıştığı kavga sonrası TFF yöneticilerine “Gerekiyorsa istifa edeyim” dediği, kendisine "Hayır" denmesine rağmen görevine son verilmesi de sürecin TFF tarafından idare edilemediği görüşünü ortaya çıkartıyor. Terim'in sözleşme fesih maddesinde bulunan “Bir yerde göreve başlaması halinde tazminat yükümlülüğü ortadan kalkar” maddesine rağmen G.Saray ile anlaşıp maaşını 1905 TL göstermesine rağmen TFF kanadı bu konudaki sessizliğini koruyor. Kamuoyunun beklentisi, kamuyu maddi olarak zarara uğratan bu anlaşma karşısında TFF'nin resmi olarak bir açıklama yapması yönünde. TFF yöneticisi Hüsnü Güreli ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, 1905 TL'lik anlaşma konusuna değinmeden, “Fatih Hocamız ile sözleşmesinin fesih süresinden sonra hocamız tarafından bir talepte bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu da bu talebe itiraz etti. Şu anda yargı safhasında. Benim bu konuda söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Zaten yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir hukukçu olarak herhangi bir beyanda, herhangi bir ifadede bulunmam doğru olmaz. Hukuki de olmaz etik de olmaz. Davanın ne kadar süreceğini Türk yargısı bilir. Ben o konuda bir tahmin yapamıyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz” demişti.