Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'a Ernest Muçi şoku: Milli takımda sakatlandı

Diğer
Sonraki haber
Trabzonspor’un formda yıldızı Ernest Muçi, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası Türkiye’ye dönüyor. Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Trabzonspor’da milli ara sırasında can sıkan bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin formda isimlerinden Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlık geçirdi.

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olarak milli takım kampından ayrılan Muçi’nin, tedavisinin sürdürülmesi için Trabzon’a döneceği ve kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği belirtildi.

Trabzonspor, Süper Lig’de 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, Muçi’nin bu önemli mücadelede forma giyip giyemeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.




#Trabzonspor
#Sakatlık
#Ernest Muçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
