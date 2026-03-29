Trabzonspor'a Ernest Muçi şoku: Milli takımda sakatlandı

Trabzonspor’un formda yıldızı Ernest Muçi, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası Türkiye’ye dönüyor. Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Trabzonspor’da milli ara sırasında can sıkan bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin formda isimlerinden Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlık geçirdi.
HT Spor’un aktardığı bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olarak milli takım kampından ayrılan Muçi’nin, tedavisinin sürdürülmesi için Trabzon’a döneceği ve kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği belirtildi.
Trabzonspor, Süper Lig’de 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, Muçi’nin bu önemli mücadelede forma giyip giyemeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.