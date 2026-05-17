Bileğimizdeki dijital doktor

Bu yıl itibarıyla giyilebilir teknoloji dünyası, basit birer aksesuar olmaktan çıkarak gerçek zamanlı hayat kurtaran dijital doktorlara dönüşüyor. Yeni nesil batarya teknolojileriyle kullanım süreleri haftalarla ölçülmeye başlanırken, Apple Watch ve Huawei Watch gibi cihazlara entegre edilen gelişmiş biyo-sensörler artık çok daha hassas ölçümler yapıyor. Bu cihazlar, kalp krizini veya felci saatler öncesinden tespit edebilme yeteneğiyle tıp dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Kandaki oksijen ve nabız değişkenliğini yapay zekâ algoritmalarıyla saniyeler içinde analiz eden sistemler, risk durumunda kullanıcıyı anlık olarak uyarıyor.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNE HABER VERİYOR

Acil müdahale bildirimleriyle kullanıcılarını doğrudan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiren bu teknoloji, binlerce hayatın kurtulmasına doğrudan vesile oluyor. Sağlık odaklı bu büyük dönüşüm, küresel teknoloji pazarında da durdurulamaz bir ekonomik büyüme dalgasına neden oluyor. Statista verilerine göre, 2024 ‘te yaklaşık 180 milyar dolar seviyesinde olan giyilebilir ürünler pazar büyüklüğü, geçen sene yıllık yüzde 14’lük istikrarlı bir bileşik büyüme oranı (CAGR) yakalayarak 200 milyar dolar barajını aştı. Tüketicilerin artık sadece şıklığa veya tasarıma değil, tıbbi veri doğruluğuna odaklanması üreticilerin stratejilerini de kökten değiştiriyor.

İĞNESİZ GLİKOZ TAKİBİ MÜMKÜN

Gelecek vizyonunda ise bu teknolojinin sınırları hastane duvarlarının çok ötesine uzanmaya hazırlanıyor. İğnesiz glikoz takibi ve kronik hastalık yönetimi gibi kritik süreçler, yeni nesil cihazlarda artık standart bir özellik haline gelerek diyabet hastalarına büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle yaşlı nüfusun uzaktan takibi ve önleyici tıp alanında devrim yaratan bu akıllı sistemler, modern sağlık yönetiminin merkezine yerleşiyor. Sadece bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayan bu cihazlar, aynı zamanda sağlık sistemleri üzerindeki yoğun yükü ve maliyetleri de önemli ölçüde hafifletiyor. Sigorta şirketlerinin bile poliçe süreçlerine dahil ettiği bu ‘erken uyarı sistemleri’, giyilebilir teknolojileri dijital çağın en temel ve vazgeçilmez sağlık gereksinimlerinden biri kılıyor. Chung-Ang Üniversitesi Hastanesi’nde 132 hastanın katıldığı klinik çalışmada, Samsung Galaxy Watch’la kullanıcının kalp atış hızından gelen biyosinyallerden yararlanan gerçek zamanlı bir uyarı sistemi geliştirildi. Sistem, bilimsel olarak vazovagal senkop diye bilinen bayılma nöbetlerini, yüzde 80’den fazla doğrulukla 5 dakikaya kadar önceden tahmin edebildi.







