Teknoloji Bütçe dostu Xiaomi Mi 8 Lite Türkiyede satışa sunuldu
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Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi Mi 8 Lite teknik özellikleri ve fiyatı

Bütçe dostu Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa sunuldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 8’in Lite versiyonu ülkemizde satışa sunuldu. Xiaomi Mi 8 Lite, uygun fiyatı ve yüksek performans özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bütçe dostu Xiaomi Mi 8 Lite’ın fiyatı ve tüm özellikleri haberimizde.

Yeni Şafak
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Lite

Bütçe dostu akıllı telefon almak isteyenleri memnun edecek Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Mi 8 serisinin diğer üyeleri gibi ithalatçı garantisiyle satışa sunulan Xiaomi Mi 8 Lite, üç farklı renk seçeneğine sahip.

Muhteşem selfie kamerası

Xiaomi Mi 8 Lite’ın teknik özelliklerine gelecek olursak, 64 GB depolama alanı bulunan cihaz gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 6,26 inçlik çentikli ekranıyla şık bir tasarımı var. Çift arka kamerası 12+5 MP iken ön kamerası 24 MP olan cihaz muhteşem selfieler çekmenize olanak sağlıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkan cihazın 3.350 mAh’lık bataryası gün boyu kullanım için uygun.

Xiaomi Mi 8 Lite satış fiyatı

Ülkemizde henüz satışa sunulan Xiaomi Mi 8 Lite’ın iki versiyonu bulunuyor. 64 GB depolama alanı olan versiyonun siyah renklisi 2,199 TL fiyat etiketine sahip. 128 GB depolama alanı olan versiyon ise 2,399 TL fiyatla satışa sunuldu.

  • Xiaomi Mi 8 Lite teknik özellikleri
  • İşlemci: Snapdragon 660
  • İşletim sistemi: Android 8.1
  • Ekran: 6.26 inç, 1080x2280 piksel (FHD)
  • Arka kamera: 12+5 MP, F1.9+F2.2
  • Ön kamera: 24MP F2.2
  • Batarya: 3350mAh
  • Depolama: 64/128 GB
  • Bellek: 4GB

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