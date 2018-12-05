Bütçe dostu Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye'de satışa sunuldu

Bütçe dostu akıllı telefon almak isteyenleri memnun edecek Xiaomi Mi 8 Lite Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Mi 8 serisinin diğer üyeleri gibi ithalatçı garantisiyle satışa sunulan Xiaomi Mi 8 Lite, üç farklı renk seçeneğine sahip.

Muhteşem selfie kamerası

Xiaomi Mi 8 Lite’ın teknik özelliklerine gelecek olursak, 64 GB depolama alanı bulunan cihaz gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 6,26 inçlik çentikli ekranıyla şık bir tasarımı var. Çift arka kamerası 12+5 MP iken ön kamerası 24 MP olan cihaz muhteşem selfieler çekmenize olanak sağlıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkan cihazın 3.350 mAh’lık bataryası gün boyu kullanım için uygun.

Xiaomi Mi 8 Lite satış fiyatı

Ülkemizde henüz satışa sunulan Xiaomi Mi 8 Lite’ın iki versiyonu bulunuyor. 64 GB depolama alanı olan versiyonun siyah renklisi 2,199 TL fiyat etiketine sahip. 128 GB depolama alanı olan versiyon ise 2,399 TL fiyatla satışa sunuldu.

Xiaomi Mi 8 Lite teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 660

İşletim sistemi: Android 8.1

Ekran: 6.26 inç, 1080x2280 piksel (FHD)

Arka kamera: 12+5 MP, F1.9+F2.2

Ön kamera: 24MP F2.2

Batarya: 3350mAh

Depolama: 64/128 GB

Bellek: 4GB