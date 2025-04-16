Tip 1 diseksiyon, aort diseksiyonunun bir türüdür. Aort, kalpten vücuda kan taşıyan ana atardamardır. Aort diseksiyonu, aort duvarının iç tabakasında bir yırtık oluşması ve kanın bu yırtıktan girerek duvarın katmanları arasına sızması durumudur. Tip 1 diseksiyon en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesidir.

Stanford Tip 1 Aort Diseksiyonu:

Yırtık aortun başlangıç (asendan) kısmında başlar ve genellikle arkus aortayı (aort yayı) geçerek desendan aortaya (iniş aortaya) kadar uzanır.

Hayati tehlike taşıyan bir durumdur ve acil cerrahi müdahale gerektirir.

Genellikle göğüs ağrısı, sırt ağrısı, bayılma, darbe gibi hissedilen ani ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Kan basıncı yüksekliği, bağ dokusu hastalıkları (örneğin Marfan sendromu) ve travmalar risk faktörlerindendir.

Aort Yırtılması Neden Olur?

Aort diseksiyonu nadir görülen fakat yaşam kaybıyla sonuçlanabilen çok ciddi bir kardiyovasküler hastalıktır. Aort yırtılmasının en önemli etkeni yüksek tansiyondur. Kontrol altına alınmayan hipertansiyon, damar içi basıncının artmasına yol açar. Bu da zamanla aort damarına binen yükün artmasına neden olarak aort yırtılmasına sebep olabilir. Aort yırtılmasının yaygın olarak görülen bir diğer nedeni de damar sertliğidir.

Aort Yırtılması Belirtileri Nelerdir?

Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık olarak %40'ı ani ölümle sonuçlanır. Geriye kalan %60'lık kesimin tedavi şansı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak farklılık gösterir.

Aort diseksiyonu varlığında sık görülen belirtilerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

Göğüs bölgesinde yırtılma tarzında ağrı,

Göğüs kemiğinin hemen arkasında ağrı,

Ağrının yayılır nitelikte olması,

Nefes darlığı (Dispne),

Bayılma (Senkop),

Kan basıncının artması ya da azalması,

Kalp çarpıntısı (Taşikardi),

Kol ve bacaklarda kan basıncı farklılığı,

Ses kısıklığı,

Terleme,

Halsizlik.

Aort Yırtılması Nasıl Tedavi Edilir?

Aort diseksiyonu tedavisi ilaçlı, endovasküler ya da cerrahi yöntemlerle yapılır. Kişinin klinik bulgularına bağlı olarak tedavi, ilaçlı olarak yapılabilir. Öncelikli olarak kan akışı bozulmadan kalp atımı azaltılır ve aort diseksiyonunun yayılımı önlenir. Yüksek tansiyon kontrol altına alınır. Endovasküler tedavi ise hastaya stent takılması olarak tanımlanabilir. Farklı bir damardan girilerek, aort damarında diseksiyon olan bölgeye ulaşılır. Stent greft olarak tanımlanan stent, damar içine yerleştirilir. Böylece kan, damar içindeki stentten geçerek damardaki hasarlanmayı önler.



