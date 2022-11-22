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Yusufeli barajı kaç metre?

Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başladı. Baraj, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak. Peki, Yusufeli Barajı uzunluğu ne kadar? Yusufeli Barajı hangi akarsu üzerindedir? Türkiye'nin en büyük barajı yüksekliği kaç metre?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusufeli barajı yüksekliği: Yusufeli barajı uzunluğu ne kadar, kaç metre?
Yusufeli barajı uzunluğu

Yusufeli Barajı açılıyor. Baraj, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olarak inşa edildi. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda katkı sağlayacak.

YUSUFELİ BARAJI NE KADAR SÜREDE YAPILDI?

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.

YUSUFELİ BARAJI KAÇ KİLOMETRE?

Yusufeli Barajı, Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğu ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı oldu. Aynı zamanda 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

YUSUFELİ BARAJI NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?

2,2 milyar metreküp depolama kapasitesi olan Yusufeli Barajı'nın dev gövdesinin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

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