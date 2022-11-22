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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de ilk dünyada ise 5. sırada yer alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Sadece Yusufeli'de 62 kilometre tünel inşa ettik. Türkiye'de ilk dünyada ise 5. sırada yer alıyor. Yılda 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretecek. 750 bin Togg'un enerji ihtiyacını karşılayacak. Sıkıntısı olursa, burası 1 buçuk yıl enerji temin eder'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyede ilk dünyada ise 5. sırada yer alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sadece Yusufeli'de 62 kilometre tünel inşa ettik.

Türkiye'de ilk dünyada ise 5. sırada yer alıyor.

Yılda 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretecek.

750 bin Togg'un enerji ihtiyacını karşılayacak. Sıkıntısı olursa, burası 1 buçuk yıl enerji temin eder. Tamamı yerli ve milli bu eserin gururu milletin.

Önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğu 720 KM olacak.

Bölgesel liderliği aşıp küresel güç olduk. Dünyanın gündeminde krizler ve siyasi sorunlar varken biz ise ihracatı, enerjiyi, turizmi konuşuyoruz.

Türkiye artık küresel dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sergileyebilecek bir alt yapıya sahiptir.

Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz.

Togg'u teknoloji alanında, Yusufeli Barajı'nı da alt yapı alanında Türkiye Yüzyılı'na girişin sembolleri olarak sayıyorum.

PENÇE KİLİT HAVA HAREKÂTI

Altı kişinin kaybettiği alçak saldırının yanıtını terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.

Karkamış'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini biliyoruz.

Türkiye'yi oyalayanlar için yolun sonu geldi. Ülkemizin güvenliği nereden başlarsa oraya kadar gideriz.

İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısını mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçaklığı olarak görüyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Yusufeli barajı açılışı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ÖZGÜN
Yusufeli barajı açılışı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli açılıyor: 2,5 milyon kişinin elektriği karşılanacak
EKONOMİ
Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli açılıyor: 2,5 milyon kişinin elektriği karşılanacak

Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli bugün açılıyor: Yıllık ekonomiye 5 milyar lira katkıda bulunacak
FOTOĞRAF 15
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Artvinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olup, yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutmaya başlayarak hizmete girecek.
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Erdoğan, ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili ‘villa tipi’ köy evlerinin yükseldiği yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
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Artvinin Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan baraj ve yeni yerleşim alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete alınacağı resmi Açılış töreninin heyecanı yaşanıyor.
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Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolunun en büyük nehirlerinden Çoruhun üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi.
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Temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı.
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Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.
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Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlanması hedeflenirken, rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı; Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.
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İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile 1,5 milyon metrekare alan elde edildi.
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3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı.
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Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu.
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7 köyde, yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7nci kez taşınacak ilçede büyük göç sürecine geçildi.
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Baraj inşaatıyla merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde, 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan etaplar, taşınmaya hazır hale getirildi.
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İlçede taşınan kamu kurumlarının kapısına da kilit vuruldu. Anıların sular altında kalacağı ilçede bölge halkı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.
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İlçede projesiyle birlikte yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturdu. Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında ‘Şilenkar’, ‘Tekkale’, ‘Baraj’ ve ‘Yusufeli Merkez’ viyadükleri de inşa edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla ağaç söküm makinesiyle bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı. Ayrıca bölgeye 76 bin 788 ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak.Sular altında kalacak ilçede, mezarlar da yeni yerleşim alanlarına nakledildi.
Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli bugün açılıyor: Yıllık ekonomiye 5 milyar lira katkıda bulunacak
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle açılacak. Dev baraj yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak.
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