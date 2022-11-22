Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli açılıyor: 2,5 milyon kişinin elektriği karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yapımı tamamlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutulmaya başlanacak Yusufeli Barajı ve HES’te incelemelerde bulundu. Kirişci, Yusufeli’nde yarın (bugün) tarihe tanıklık edeceklerini vurgulayarak, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın da kendi kategorisinde 5. büyük barajının su tutma törenine katılacaklarını aktardı. Barajın millete ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Kirişci, “Burada tutulacak sudan üretilecek elektrik ülkemizde üretime ve berekete dönüşsün. Ülkemizin üretimini artırsın, insanlarımızın tarımsal üretim sonrası nasıl gıda ihtiyacı varsa sanayimiz, konutlarda kendi ihtiyacımız için de elektriğe ihtiyacımız var. Elektrik üretimi için de bu barajlar bizim için anlamlıdır, önemlidir” dedi.

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Vahit Kirişci

558 MEGAVAT GÜCÜNDE

Burada toplam 34 milyar liralık bir harcama yapıldığını belirten Kirişci, “Yusufeli Barajı’nın 558 megavat gibi bir kurulu gücü var, 1,9 milyar kilovatsaat gibi de elektrik üretim kapasitesi var. Burası Türkiye’nin sahip olduğu hidroelektrik kapasitesinin yüzde 2’sini karşılıyor. Tek başına bir barajın bizim gücümüzün yüzde 2’sini karşılıyor olması çok anlamlı ve önemli. Üretilen elektrik daha kolay anlaşılsın diye, nüfusu 2,5 milyon ve Türkiye’nin 5’inci büyük kenti olan Antalya’mızın elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor” dedi.