Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi: Günlük üretim 65 bin varile yükseldi

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bir yandan da doğal gaz ve petrol gibi kaynakların keşfi için önemli keşif çalışmaları yürütüyor. Uzun süredir sürdürülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarla son üç yılda 223 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunduğunu kaydetti. Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye’nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 65 BİN VARİLE YÜKSELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi sunumunu gerçekleştiren Fatih Dönmez, 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşındığını da söyledi. Günlük 65 bin varil üretim yıllık bazda hesaplandığında 23,7 milyon varil üretimine denk geliyor. TPAO'nun 2021'de 112 kuyunun sondajını tamamladığına, 2022'de ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedeflendiğini aktaran Dönmez, Çukurova'da rezerv değeri 800 milyon dolar olan petrol keşfini de anımsatarak, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacağını söyledi.

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Fatih Dönmez

DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİ ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ

Uzun dönemli doğal gaz ihtiyacının kesintisiz ve uygun maliyetlerle karşılanabilmesi amacıyla başta Azerbaycan olmak üzere kaynak ülkelerle görüşmeler yapıldığını vurgulayan Dönmez, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) doğal gaz boru hattının kapasitesinin iki katına çıkarılması suretiyle hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya Hazar Bölgesi'nden daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını da yıl sonuna kadar netleştireceğiz” diye konuştu. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçeceğini ifade eden Dönmez, “Ülkemizin 2021 yılı doğal gaz üretimi dikkate alındığında, 1. fazda beklenen günlük 10 milyon metreküp üretime bağlı olarak doğal gaz üretimimiz yaklaşık 10 kat, 2. fazda beklenen günlük 40 milyon metreküp üretime bağlı olarak ise 40 kat artacak” dedi.

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Depolama hacmi 10 milyar metreküpe çıkacak

Fatih Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yeraltı depolama tesisinde kapasitenin 10 milyar metreküpe çıkartılacağını açıklarken, doğal gaz arz güvenliğinde bu kış bir sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi. Enerji arz güvenliğine yönelik endişelerin arttığını ifade eden Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı ile orta ve uzun vadede arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik atılmasını öngördüğümüz adımları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Enerjide 100 milyar liralık sübvansiyon

Enerjideki yüksek fiyatlardan vatandaşın asgari seviyede etkilenmesi için geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon yaptıklarını da kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşın korunduğunu söyledi. Dönmez, ısınma yardımına doğal gaz desteğinin de dahil edildiğini söylerken, “Kömür yardımı alan hanelerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL'lik yardım yapılacak" dedi.