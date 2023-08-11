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Dünya

Mali'den Fransa'ya vize misillemesi

Mali, ülkeyi "ciddi bölgesel gerilim" gerekçesiyle "kırmızı bölge" ilân eden Fransa'ya mütekabiliyet esasıyla vize yasağı getirdi. Darbe sonrası Fransa’nın ülkedeki sömürgeci izlerini silmek isteyen Mali, Fransız vatandaşlarına ikinci bir karara kadar vize vermeyi durdurdu.

04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Darbe sonrası Fransa’nın ülkedeki sömürgeci izlerini silmek için çalışmalar yürüten Mali, Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyi durdurdu. Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığının Mali’yi “ciddi bölgesel gerilim” gerekçesiyle “kırmızı bölge” olarak sınıflandırdığının şaşkınlıkla öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, mütekabiliyet esası uyarınca Mali’nin Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyeceği duyuruldu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso’nun Nijer’deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos’ta Nijer, Mali ve Burkina Faso’ya seyahat uyarısı yayınlamıştı. Nijer’de 26 Temmuz’da gerçekleşen darbe sonrası Mali ve Burkina Faso, Fransa karşıtı bir anlayışla hareket eden cunta yönetimini desteklemişti.


#Mali
#Fransa
#Afrika
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