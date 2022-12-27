Dünya Pakistanda intihar saldırıları sonrası güvenlik önlemleri artırıldı
ASYA

Pakistan'da intihar saldırıları sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 23 Aralık'ta düzenlenen intihar saldırısında bir polisin hayatını kaybetmesinin ardından başkent İslamabad'da güvenlik önlemlerinde artış oldu.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda intihar saldırıları sonrası güvenlik önlemleri artırıldı
Pakistan/İslamabad

Pakistan'da düzenlenen intihar saldırıları sonrası başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

“Özel güvenlik planı”

Ulusal basındaki haberlere göre, şehir genelinde “özel güvenlik planı” uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda şehrin 25 farklı yerine geçici güvenlik noktası kurulurken, başbakanlık, bakanlıklar ve parlamento binasının bulunduğu kırmızı bölgeye girişlere kameralar yerleştirildi.

Önlemler çerçevesinde metrobüslerdeki yolcular kameralarla takip edilecek.

Vatandaşlar ve yabancılardan kimlik kartlarını yanında taşımaları istendi.

Toplanmalar yasaklandı

Şehir genelinde 2 hafta boyunca kalabalık toplantıların ve mitinglerin yapılması yasaklandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 23 Aralık'ta düzenlenen intihar saldırısında bir polis ölmüş, beş polis yaralanmıştı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

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