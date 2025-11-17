Yeni Şafak
Rusya’dan Ukrayna'nın Harkiv bölgesine füze saldırısı

13:0917/11/2025, Pazartesi
DHA
Balakliya şehrine düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Harkiv bölgesinde yer alan Balakliya şehrine düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda, çok sayıda apartman ve otomobille birlikte bir anaokulunun da hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırı sonucu çıkan yangınların DSNS birimleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldüğü kaydedildi.



