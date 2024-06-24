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Ekonomi

Benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisi

Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş zam bekleniyor.

09:45 - 24/06/2024 Pazartesi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzin ve motorinde zam veya indirim var mı?


Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL


Motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;


İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor




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