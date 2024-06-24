7 Temmuz canlılığı: Oto satışı hızlandı

7 Temmuz’da GSR2 (Genel Güvenlik Regülasyonları) düzenlemesine geçecek otomotiv sektörü kampanyaları hız verirken, bayi tanıtım alanları yoğunlaştı. Bayram öncesi alacağı otomobilin siparişini veren vatandaşların yanı sıra fikir edinmek için de gelenlerin olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, bu ay satışların geçen ayı geçeceğini belirtti. Geçtiğimiz ay Türkiye pazarında 80 bin adedi aşmıştı.

SHOWROOM TRAFİĞİ ARTTI

Citroen model gamının GSR2’ye uygun olduğunu söyleyen Selen Alkım, “Ancak tabii ki biz de pazara paralel hareket ettik. Tüm bu etkenlerle birlikte dediğiniz gibi showroom trafiğinde ciddi bir artış oldu. Bayram tatili öncesinde bir çok müşteri araç alımını gerçekleştirmek üzere plazalarımıza gelirken bir kısmı da araştırmalarını tamamlamak ve aklındaki model alternatiflerini netleştirmek için showroom ziyaretleri gerçekleştirdi. Yaşanan trafik pazarın geçen ayın üzerinde gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.

Selen Alkım

YAZIN SAKİN GEÇER YIL SONU HAREKETLİ

Pazarın 1 milyonu geçeceğine dair öngörülerini koruduklarını belirten Citroen Türkiye Genel Müdürü, “Zaten ilk altı ayda 550 binin üzerinde bir adede ulaşılacak gözüküyor. Her ne kadar yaz döneminde sezonun da getirdiği etki ile bir miktar daha sakin bir pazar olacağını düşünsek de yılın sonuna doğru ivmenin tekrar artacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

C3 AİRCROSS SON ÇEYREKTE GELİYOR

Citroen, yeni nesil C3 Aircross modelini 2024 yılı sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Tamamen yenilenen C3 Aircross, daha şık bir SUV silüetinin yanında kaslı ve güçlü bir görünümle geliyor. 4,39 metre uzunluğa sahip yeni C3 Aircross, 7 kişilik seçeneğiyle ailelere de hitap edecek. Hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleri ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, 136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip. Model tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerindeki menzili ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. Hibrit modeli ise yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılıyor.

4 SAATTE EVDEN ŞARJ EDİLİYOR

145 kilometre maksimum hıza çıkan elektrikli C3 Aircross, özellikle şarj konusunda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Standart olarak sunulan Mod 3 kablo hem evde hem de halka açık noktalarda şarj kolaylığı sağlıyor. Yeni model standart AC şarj ile yüzde 20-80 şarj 7 kW ile yaklaşık 4 saat 10 dakika sürerken, standart AC şarj ile yüzde 20-80 şarj 11 kW ile yaklaşık 2 saat 50 dakikada oluyor. DC 100 kW hızlı şarj teknolojisi ile şarj edildiğinde ise yüzde 20-80 batarya doluluğu sadece 26 dakika sürüyor.







