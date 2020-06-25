Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı: Şikayet edin

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde cerrahi maskelerin satış fiyatı en fazla 1 lira olarak belirlenirken, çocuk maskelerinde farklı fiyatlar tüketicilerin karşısına çıkabiliyor.

Medikal firmalar veya eczanelerde bazı çocuk maskeleri renk ve desenleri sebebiyle 4,5 liraya kadar uzanan fiyatlarla satılırken, "yıkanabilir" olarak adlandırılan ve korunma noktasında uygunluğu tartışılan maskelerde ise 20 liraya kadar çıkan satış fiyatları söz konusu olabiliyor.

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"5 liraya normal maske satıldığı yönünde şikayetler geliyor"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal yaptığı açıklamada, "Çocuklara yönelik maskelerde farklı fiyatlar uygulandığı yönündeki şikayetler federasyon ve bileşen derneklerimize ulaşmaktadır. Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk' maskesi gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Bu fiyat, maske fiyatı olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Koçal, "Dolayısıyla çocuk maskelerinin daha yüksek fiyata satılması akıl işi değildir. Kullanılan malzemeler daha az ama fiyatı normal maskeden daha pahalı, bu nasıl izah edilebilir. Bu fahiş fiyat uygulamasıdır, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır." açıklamasında bulundu.

OYNAT 01:00 Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı Maske takma zorunluluğu getirildikten sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, maskesiz dolaşan bir kadını uyardı. Kadının ısrarla bir şeyler anlatması polisi adeta çileden çıkardı. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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Maske kullanımının 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde zorunluğu olduğunu anımsatan Koçal, şu bilgileri paylaştı:

"Maske fiyat belirlemesinde herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maske ile ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda örneğin metro duraklarında bazı kişiler tarafından 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de gelmektedir." bilgisini paylaştı.

Vatandaşlara "şikayette bulunun" çağrısı

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, vatandaşlara, "Maskelerin yetişkin ve çocuk maskeleri olarak iki tip olarak çıkarılması ve ücretlendirilmesinin ona göre yapılması gerekir. Yetkililer acil olarak önlem almalıdır. Vatandaşlar, normal maske ve çocuk maskelerini 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüklerine şikayet etmeli." çağrısında bulundu.

Koçal, maske ile ilgili ciddi bir pazar oluştuğuna ve Kovid-19'un yayılımını önlemek amacıyla maske kullanımının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından maskelere yönelik üretim standartlarının belirlendiğine işaret etti.

Maskelerden KDV alınmaması ve maliyetine satışının sağlanması için de çağrıda bulunan Koçal, "Maskeler TSE'nin belirlediği standartlar çerçevesinde üretilmeli, fiyat ve standart açısından denetimleri yapılmalıdır." dedi.

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"Yıkanabilir maskeler konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilmeli"

Yıkanabilir maskelerle ilgili de üretim standartları ve koruyucu olup olmadığı açısından bazı soru işaretlerinin bulunduğunu aktaran Koçal, şunları kaydetti:

"Yıkanabilir' olarak adlandırılan maskelerin sağlıklı olup olmadığı, yıkandıktan sonra koruyucu etkisinin devam edip etmediği, yıkanma esnasındaki deterjan kalıntılarının solunum yolu ile sağlığa zararının bulunup bulunmadığı, önlem açısından neler yapılması veya nasıl yıkanmaları gerektiği konusunda bilim insanlarının vatandaşlarımızı bilgilendirmesinde fayda var."

FOTOĞRAF 10 İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti. YENİ ÇIKAN KANUNU ÇOK BEĞENİYORUM Kartal ve Maltepe'de otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşların bazılarının maske takmadıkları görüldü. Yürüyüşe çıkan bir vatandaş Yasak olduğunu biliyorum. Maskemin biraz önce lastiği koptu ve attım. Yürüyüşe çıkmıştım, yanımda da başka maske yok. Yeni çıkan kanunu çok beğeniyorum. ifadelerini kullandı. İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün İstanbul'da maske takma zorunluğunda ilk gün İstanbul'da maske takma zorunluluğunda ilk gün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi. DENİZ DİBİNDE YOK YOK <br> <br> Temizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, şöyle konuştu: Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk... Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir... Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli. ‘GELECEKTE YENİ PROBLEMLERLE KARŞILAŞACAĞIZ’ <br> <br> Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız diye konuştu. ADRASAN SAHİLİNE MASKELER VURDU <br> <br> Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti. Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. 'Yeni normal' hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

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