ÖTV muafiyeti 10 yılda bir olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destekte bulunulmasını önermişti. Ancak söz konusu çalışma taslağa girmedi. Engellilerle ilgili ÖTV istisnası araçlar için devam edecek olsa da mevcut durumda 5 yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme, 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobilleri kapsıyor.