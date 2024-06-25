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Ekonomi

ÖTV muafiyeti 10 yılda bir olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi reformu paketinde engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için sağlanan ÖTV muafiyeti 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Uğur Duyan
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:03 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destekte bulunulmasını önermişti. Ancak söz konusu çalışma taslağa girmedi. Engellilerle ilgili ÖTV istisnası araçlar için devam edecek olsa da mevcut durumda 5 yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme, 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobilleri kapsıyor.

55 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024'te 54,8 milyar lirayı, KDV tutarı da 10,9 milyar lirayı bulacak. 2024 yılının ilk 5 ayında alıcı bulan araçların yaklaşık yüzde 30'u bu şekilde satıldı.



#ÖTV
#Engelli
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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