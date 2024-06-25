ÖTV muafiyeti 10 yılda bir olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destekte bulunulmasını önermişti. Ancak söz konusu çalışma taslağa girmedi. Engellilerle ilgili ÖTV istisnası araçlar için devam edecek olsa da mevcut durumda 5 yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme, 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobilleri kapsıyor.
55 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024'te 54,8 milyar lirayı, KDV tutarı da 10,9 milyar lirayı bulacak. 2024 yılının ilk 5 ayında alıcı bulan araçların yaklaşık yüzde 30'u bu şekilde satıldı.