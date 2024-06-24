Tatilin ardından yeni haftada gündem ekonomi: Takvim yoğun işleyecek

Memur ve emekli maaş zammı düzenlemesi için kısa bir süre kala, 20 milyondan fazla kişi hesap yapmaya başladı. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Memurlar için Temmuz 2024 zam oranı ne olacak? Masada emekli kök maaşları için 4 formül bulunuyor. En çok merak edilen ise 6 aylık enflasyon farkına refah payının eklenip eklenmeyeceği. Tatil dönüşü, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için refah payı netleşecek. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak?