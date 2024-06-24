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Ekonomi

Tatilin ardından yeni haftada gündem ekonomi: Takvim yoğun işleyecek

Bayram tatilinin ardından ekonomi sahnesi hareketleniyor. Haftanın öne çıkanları arasında merakla beklenen faiz kararı ve TÜİK'in açıklayacağı önemli veriler bulunuyor.

10:09 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yeni haftada, önemli ekonomik veriler açıklanacak ve piyasaların ve yatırımcıların dikkati Merkez Bankası'na odaklanacak.


Pazartesi günü Merkez Bankası, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini duyuracak.


Haziran ayı faiz oranı açıklanacak

Ayrıca Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz oranı kararını açıklayacak. Kurul, mayıs ayında politika faiz oranını yüzde 50'de sabit tutmuştu.


Karar metninde yer alacak ifadeler de büyük önem taşıyacak.


TÜİK'in açıklayacağı ekonomik veriler

Türkiye İstatistik Kurumu, önümüzdeki hafta ekonomiyi ilgilendiren çeşitli veriler açıklayacak.


Pazartesi günü haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri duyurulacak. Çarşamba günü mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklanacak.


Perşembe günü haziran ayı ekonomik güven endeksi verisi yayınlanacak. Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ise cuma günü kamuoyuna sunulacak.


Ayrıca, mayıs ayında kurulan veya kapanan şirketlere dair istatistikler de açıklanacak veriler arasında yer alıyor. 2023 yılına ilişkin çalışma hayatı verileri de cuma günü belli olacak.



#Ekonomi
#Merkez Bankası
#TÜİK
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