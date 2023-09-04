Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Rize'den İzmir'e uçuşlar 18 Eylül'de başlayacak

"Rize, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve tamamlandığında faaliyete geçecek İyidere Lojistik Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak, çayın başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacaktır. Biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bakanlık olarak Rize için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."