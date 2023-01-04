Evde bakım maaşı ne kadar 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan evde bakım maaşı ücreti için yeni tutar belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam artışının ardından evde bakım ödeneklerinde de değişiklik yaşanacak. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

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2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.

Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni tam tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.

Evde bakım maaşı nasıl belirleniyor?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.

Evde bakım yardımı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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Evde Bakım Yardımına başvurmak için Engel Oranı Kaç olması gerekir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde Bakım Yardımında kimler Akraba olarak sayılır?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Başvuru kaç gün içinde sonuçlanır?

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi halinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Evde bakım yardımı için nereye, hangi kuruma başvurulur?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Aylığı ne zaman yatırılır?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

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